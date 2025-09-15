Lumsa University Africa Center, Bonini “Un ponte con il futuro”





ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto lieti di aprire la nostra università a questo nuovo grande interesse per l’Africa. Le relazioni arricchiscono tutti e quello che vogliamo testimoniare è proprio un’attenzione all’Africa, parliamo di un continente che rappresenta il futuro e il nostro presente”. Così Francesco Bonini, rettore Lumsa, a margine della presentazione del Lumsa University Africa Center (LUAC) in occasione della tavola rotonda “Educazione, competenze e crescita in Africa ed Europa”.

xc3/mgg/mca3

© Riproduzione riservata