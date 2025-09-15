Ultime News

15 Set 2025 Edoardo Giuseppe Meanti nuovo
avvocato del Foro cremonese
15 Set 2025 Protesta operatori sanitari,
incontro con il prefetto
15 Set 2025 Vitari visita il Robbiani di
Soresina: "Risorsa preziosa"
15 Set 2025 Sanità: mobilitazione del Pd
per la legge di iniziativa popolare
15 Set 2025 Mani in pasta: alla Proloco
di Sospiro è "marubini mania"
Video Pillole

Lumsa University Africa Center, Bonini “Un ponte con il futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto lieti di aprire la nostra università a questo nuovo grande interesse per l’Africa. Le relazioni arricchiscono tutti e quello che vogliamo testimoniare è proprio un’attenzione all’Africa, parliamo di un continente che rappresenta il futuro e il nostro presente”. Così Francesco Bonini, rettore Lumsa, a margine della presentazione del Lumsa University Africa Center (LUAC) in occasione della tavola rotonda “Educazione, competenze e crescita in Africa ed Europa”.
xc3/mgg/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...