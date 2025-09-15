Saranno celebrati martedì alle 16 nella cappella dell’ospedale di Cremona i funerali di Michele Boschi, 50 anni, la vittima del tremendo incidente stradale accaduto lo scorso venerdì sulla Paullese, a Cappella Cantone. La camera ardente è allestita oggi dalle 14 alle 18 e domani dalle 8 alle 15,45.

Boschi, originario di Cremona ma residente a Cologno al Serio, nella bergamasca, era a bordo della sua auto quando c’è stato un tremendo impatto frontale contro un camion a Cappella Cantone. La Volkswagen Polo della vittima, distrutta, è stata sbalzata nel campo adiacente la strada, ribaltandosi. Il 50enne è morto sul colpo.

