15 Set 2025 Le pagelle di Verona-Cremo:
super Audero, fatica l’attacco
15 Set 2025 Cremo, Bianchetti: "Punto pesante
dopo una partita complicata"
15 Set 2025 Cremo, Nicola: "Ora sappiamo
che tipo di campionato ci aspetta"
15 Set 2025 Cremonese, contro il Verona
un punto e tanto sacrificio: 0-0
15 Set 2025 Al lavoro e a scuola in bici
La Fiab premia i ciclisti
Mattarella celebra il basket italiano “Vi aspetto ancora al Quirinale”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la nazionale femminile di pallacanestro, vincitrice della medaglia di bronzo agli Europei in Grecia, e la nazionale under 20 maschile, vincitrice della medaglia d’oro agli Europei di Creta. Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, il Capitano della Nazionale italiana femminile di pallacanestro, Laura Spreafico, e il Capitano della Nazionale italiana maschile under 20 di pallacanestro, Francesco Ferrari.

