Ultime News

15 Set 2025 "La Biga", al Boschetto evento
ludico-motorio in maschera
15 Set 2025 Martedì l'addio a Boschi, vittima
dello schianto sulla Paullese
15 Set 2025 Olimpiadi, mostra al Museo
del Violino dal 16 settembre
15 Set 2025 Inceneritori: associazioni
chiedono Tavolo di Confronto
15 Set 2025 Stefano Nazzi al Ponchielli
con un nuovo caso il 13 aprile
Video Pillole

Nato, Crosetto “Se richiesto più impegno su fianco est decideremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Come sentinelle dell’Est abbiamo già degli F-35, degli Eurofighter, oltre 2.000 soldati, siamo tra i primi contributori in assoluto nella Nato sul fianco est e noi abbiamo anche il fianco sud. Il contributo che abbiamo dato finora è abbastanza, se poi dovremo incrementarlo, e ci verrà formalmente chiesto – perché io ad oggi ho visto solo una dichiarazione di Rutte ma non una formale richiesta all’Italia – decideremo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025” a Roma.
xi2/ads/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...