Ultime News

15 Set 2025 Inceneritori, lettera aperta
degli ambientalisti a Fontana
15 Set 2025 Vent’anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
Video Pillole

Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco in via Oberdan, a Palermo, quasi ad angolo con piazza Principe di Camporeale, all’esterno di una farmacia. Dalle prime informazioni sarebbe stato colpito alla schiena.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La zona è stata transennata, diverse le auto della polizia e il traffico interdetto per consentire i rilievi della scientifica che si trova sul posto.
col3/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
