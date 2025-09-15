Stefano Nazzi annuncia nuovi appuntamenti nei teatri per il 2026: il suo spettacolo “Indagini live” torna l’anno prossimo, dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze) che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive. L’appuntamento per Cremona è per lunedì 13 aprile 2026 alle 21 al Teatro Ponchielli grazie a Caos Organizzazione Spettacoli. Un nuovo caso, non ancora svelato e già attesissimo, verrà raccontato sul palco dal giornalista e scrittore.

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, nitore, ricerca per il racconto: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media.

Stefano Nazzi, giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più̀ conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023), Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta (2023) ed è da poco in libreria (9 settembre) il suo ultimo lavoro Predatori.

I serial killer che hanno segnato l’America, sempre per i tipi di Mondadori. Nell’estate 2025 è andato in onda in prima serata su Rai 3 Il caso, condotto da Stefano Nazzi e prodotto da Ballandi.

Biglietti

Platea € 46,10 + prevendita

Palchi Centrali € 33,90 + prevendita

(dal palco 8 al 13 Ordine – SX e DX di I II III ordine e palco reale)

Palchi Laterali € 31,30 + prevendita

(dal palco 1 al 7 Ordine – SX e DX di I II III ordine)

Galleria Numerata € 31,30 + prevendita

Loggione Numerato € 30,00 + prevendita

Galleria Non Numerata € 27,80 + prevendita

Loggione Non Numerato € 25,20 + prevendita

Biglietti in presale per gli abbonati de Il Post in vendita da mercoledì 17 settembre alle ore 14:00 alla biglietteria del Teatro,

nei punti vendita TicketOne e online sui circuiti Vivaticket e Ticketone.

info: biglietteria del Teatro A. Ponchielli (lun/ven 10 -18, sab 10-13) tel. 0372-022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it

© Riproduzione riservata