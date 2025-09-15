Supercoppa basket, Alovisi “Trenitalia crede in questa partnership”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ una partnership in cui crediamo tantissimo. Essere title sponsor per noi è un lustro, ma sicuramente in coerenza con tutte le attività che già normalmente facciamo legate allo sport. Condividiamo una serie di valori e la nostra intenzione è rafforzare e rendere sempre più forte questa collaborazione”. Così Mario Alovisi, direttore Marketing di Trenitalia, a margine della presentazione della Supercoppa italiana di basket.

