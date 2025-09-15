Ultime News

15 Set 2025 Edoardo Giuseppe Meanti nuovo
avvocato del Foro cremonese
15 Set 2025 Protesta operatori sanitari,
incontro con il prefetto
15 Set 2025 Vitari visita il Robbiani di
Soresina: "Risorsa preziosa"
15 Set 2025 Sanità: mobilitazione del Pd
per la legge di iniziativa popolare
15 Set 2025 Mani in pasta: alla Proloco
di Sospiro è "marubini mania"
Video Pillole

Supercoppa basket, Alovisi “Trenitalia crede in questa partnership”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ una partnership in cui crediamo tantissimo. Essere title sponsor per noi è un lustro, ma sicuramente in coerenza con tutte le attività che già normalmente facciamo legate allo sport. Condividiamo una serie di valori e la nostra intenzione è rafforzare e rendere sempre più forte questa collaborazione”. Così Mario Alovisi, direttore Marketing di Trenitalia, a margine della presentazione della Supercoppa italiana di basket.

xh1/gm/azn/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...