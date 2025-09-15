Video Pillole
Tg News – 15/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cremlino: “La Nato è di fatto in guerra con noi”
– M.O: “Ostaggi spostati in superficie per contrastare Idf”
– 15enne promessa del pattinaggio investita e uccisa da camion
– Studente suicida a Latina, la rabbia dei genitori
– A Reggio Emilia 41enne fermato con taser, muore in ospedale
– Omicidio Pierina Paganelli, processo rinviato al 20 Ottobre
– Tik Tok, Usa e Cina trovano l’intesa
– A Mattarella il premio Burgio: “I diritti dei bambini sono a rischio”
– Previsioni 3B Meteo 16 Settembre
