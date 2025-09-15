Ultime News

15 Set 2025 Edoardo Giuseppe Meanti nuovo
avvocato del Foro cremonese
15 Set 2025 Protesta operatori sanitari,
incontro con il prefetto
15 Set 2025 Vitari visita il Robbiani di
Soresina: "Risorsa preziosa"
15 Set 2025 Sanità: mobilitazione del Pd
per la legge di iniziativa popolare
15 Set 2025 Mani in pasta: alla Proloco
di Sospiro è "marubini mania"
Tg News – 15/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cremlino: “La Nato è di fatto in guerra con noi”
– M.O: “Ostaggi spostati in superficie per contrastare Idf”
– 15enne promessa del pattinaggio investita e uccisa da camion
– Studente suicida a Latina, la rabbia dei genitori
– A Reggio Emilia 41enne fermato con taser, muore in ospedale
– Omicidio Pierina Paganelli, processo rinviato al 20 Ottobre
– Tik Tok, Usa e Cina trovano l’intesa
– A Mattarella il premio Burgio: “I diritti dei bambini sono a rischio”
– Previsioni 3B Meteo 16 Settembre
