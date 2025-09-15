Video Pillole
Tg Sport – 15/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Modric illumina San Siro, il Milan batte il Bologna
– Cadono Roma e Lazio, sorrisi per Atalanta e Udinese
– A Misano vince ancora Marc Marquez, cade Bagnaia
– Iliass Aouani bronzo azzurro nella maratona, Battocletti argento speciale
– Antonio Rossi nuovo presidente della Federcanoa “Grande entusiasmo”
azn
– Modric illumina San Siro, il Milan batte il Bologna
– Cadono Roma e Lazio, sorrisi per Atalanta e Udinese
– A Misano vince ancora Marc Marquez, cade Bagnaia
– Iliass Aouani bronzo azzurro nella maratona, Battocletti argento speciale
– Antonio Rossi nuovo presidente della Federcanoa “Grande entusiasmo”
azn
© Riproduzione riservata