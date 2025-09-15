Ucraina, Crosetto “Servono nuove vie di impegno per la tregua”





ROMA (ITALPRESS) – “Sono mesi che parliamo di possibilità di tregua” ma “sono aumentati esponenzialmente gli attacchi su Kiev, sull’Ucraina, sui civili, sugli ospedali, sulle centrali elettriche ucraine. Penso che ci sia un enorme bisogno di trovare nuove vie di impegno per cercare la pace e la tregua: non so quali, so che abbiamo la necessità di provare tutte quelle possibili e immaginabili”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025” a Roma

