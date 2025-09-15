Ultime News

15 Set 2025 "La Biga", al Boschetto evento
ludico-motorio in maschera
15 Set 2025 Martedì l'addio a Boschi, vittima
dello schianto sulla Paullese
15 Set 2025 Olimpiadi, mostra al Museo
del Violino dal 16 settembre
15 Set 2025 Inceneritori: associazioni
chiedono Tavolo di Confronto
15 Set 2025 Stefano Nazzi al Ponchielli
con un nuovo caso il 13 aprile
Video Pillole

Ucraina, Crosetto “Servono nuove vie di impegno per la tregua”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono mesi che parliamo di possibilità di tregua” ma “sono aumentati esponenzialmente gli attacchi su Kiev, sull’Ucraina, sui civili, sugli ospedali, sulle centrali elettriche ucraine. Penso che ci sia un enorme bisogno di trovare nuove vie di impegno per cercare la pace e la tregua: non so quali, so che abbiamo la necessità di provare tutte quelle possibili e immaginabili”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025” a Roma
