Ultime News

15 Set 2025 "La Biga", al Boschetto evento
ludico-motorio in maschera
15 Set 2025 Martedì l'addio a Boschi, vittima
dello schianto sulla Paullese
15 Set 2025 Olimpiadi, mostra al Museo
del Violino dal 16 settembre
15 Set 2025 Inceneritori: associazioni
chiedono Tavolo di Confronto
15 Set 2025 Stefano Nazzi al Ponchielli
con un nuovo caso il 13 aprile
Video Pillole

Uilp, Barbagallo “Determinati a sostenere persone con disabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “È una dimostrazione di volontà e determinazione di arrivare a un risultato. Noi vogliamo realizzare la legge per i pensionati attivi, vogliamo che ci siano le risorse per quanto riguarda la non autosufficienza e vogliamo dare una mano per capire dove prenderle. Noi sosteniamo che se facciamo un servizio civile per gli anziani attivi, possiamo utilizzare i nostri pensionati che potrebbero avere la possibilità di rimpinguare il loro reddito. Io faccio prima le proposte e se sono buone vediamo di metterle in piedi per realizzarle. Proviamo a portare a casa qualche risultato”. Lo ha detto il segretario generale della Uilp, Carmelo Barbagallo.

xb1/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...