A Roma il Wi-Fi pubblico gratuito nelle prime 55 piazze

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto “Roma 5G” taglia un nuovo traguardo con l’inaugurazione del Wi-Fi pubblico gratuito, telecamere di videosorveglianza nelle prime 55 piazze della Capitale e il completamento della copertura di tutta la linea A della metropolitana.
In realizzazione da parte della società Smart City Roma del Gruppo INWIT, procede secondo il cronoprogramma e si arricchisce di importanti novità per cittadini e turisti.
La cerimonia di inaugurazione del Wi-Fi pubblico si è svolta a Piazza del Popolo in occasione della prima giornata della “Rome Future Week”, l’evento su futuro e innovazione della città di Roma alla sua terza edizione, alla presenza di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, Diego Galli, Direttore Generale INWIT, Michele Gamberini, Amministratore Delegato Smart City Roma e di Antonino Ruggiero, Amministratore Delegato Boldyn Networks Italia.
