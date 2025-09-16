Chiocchetti “Mafie problema centrale in Ue, Parlamento in prima linea”





MESSINA (ITALPRESS) – “La criminalità organizzata è uno dei problemi centrali che affligge l’Unione europea in questo momento. Più di venti miliardi all’anno in termini di danno economico, quindi è chiaro che il Parlamento come istituzione e come legislatore, è in prima linea”. Lo ha detto Alessandro Chiocchetti, segretario generale del Parlamento Europeo, a margine del convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, in corso a Messina nell’Aula Magna dell’Università degli Studi. “Il fatto che la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola sia qui – ha proseguito – vuole testimoniare la vicinanza del Parlamento e l’attenzione che ha su questi temi. Credo sia fondamentale continuare a parlare di questi temi perché l’Europa è alle prese con numerose emergenze. Quindi, la tentazione è sempre quella di distrarre l’attenzione da questo problema fondamentale. Per questo credo che queste iniziative siano utili per alimentare il dialogo tra il legislatore che predispone gli strumenti e coloro che devono utilizzarli giornalmente”, ha concluso. col3/vbo/mca1

© Riproduzione riservata