Tanta sofferenza, voglia di sacrificarsi e un super Audero consegnano un punto d’oro. La Cremonese pareggia 0-0 al Bentegodi di Verona, al termine di un match complicato, fin da subito, che comunque consente ai ragazzi di Nicola di conquistare il terzo risultato utile consecutivo e salire a quota 7 punti, mantenendo una distanza di sicurezza dalle altre pretendenti alla salvezza.

I grigiorossi faticano tanto ad alzare il baricentro nella prima frazione, concedendo spesso il pallino del gioco agli scaligeri. In fase difensiva poi, per via di qualche pallone non gestito al meglio in mezzo al campo, spesso la linea viene “spezzata”, consentendo ai padroni di casa di rendersi pericolosi. Le caratteristiche dell’attacco dell’Hellas non aiutano di certo la Cremo in questa dinamica di gioco, vista la velocità e la progressione dei due attaccanti Giovane e Orban che, andando sempre alla ricerca della profondità, si mettono nelle migliori condizioni per calciare verso la porta di Audero, ma peccano sempre nella finalizzazione, sprecando numerose occasioni, anche e soprattutto per via della reattività del portiere grigiorosso.

Nella ripresa Nicola prova a cambiare inerzia al match, facendo esordire Vardy e Sarmiento. A fare la partita è però sempre il Verona, che insiste alla ricerca del vantaggio, con il solito Giovane, scatenato ma impreciso. Anche Sarr, subentrato a Orban, prova a rendersi pericoloso, trovando però Audero sulla sua strada. Nel finale la Cremonese prova a uscire, cercando un paio di conclusioni dalla distanza con Collocolo e Sarmiento, ma Montipò è attento e dice di no.

Termina dunque con un pari una gara difficile, spesso in salita, ma che consente alla Cremo di ottenere un punto tutt’altro che scontato e di mantenere la porta inviolata. Ora testa al Parma, un ulteriore scontro salvezza da affrontare per proseguire nell’ottimo percorso intrapreso in questo avvio di stagione.

Simone Guarnaccia – inviato a Verona

