Ultime News

16 Set 2025 "Costruire a Cremona",
incontro il 27 settembre
16 Set 2025 Via Orti Romani, la Lega: "Il degrado
c'è ancora". Nuova interrogazione
16 Set 2025 Il 19 settembre torna
l’iniziativa “Puliamo il Mondo”
16 Set 2025 Polizia Locale, presentati i 9
nuovi agenti entrati in servizio
16 Set 2025 "Cessate il fuoco": l'appello per
Gaza arriva in consiglio comunale
Video Pillole

D’Amato “Le cyber-mafie utilizzano sempre più la moneta virtuale”

MESSINA (ITALPRESS) – “Le mafie, oggi, non solo hanno avviato da tempo un processo di integrazione fra loro, ma ricorrono sempre più agli strumenti della moneta virtuale, che garantisce anonimato e privacy. Inoltre, hanno dimostrato grande capacità di adattamento e di utilizzo delle nuove tecnologie, tanto che si parla ormai di vere e proprie ‘cyber-mafie'”. Lo ha detto il procuratore di Messina, Antonio D’Amato a margine del convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, in corso nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. xr6/mgg/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...