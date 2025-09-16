Cambio al vertice per il Gruppo Giovani Industriali di Cremona: Davide Nicoletti è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi martedì 16 settembre presso la sede di Crema

dell’Associazione Industriali. Nicoletti raccoglie il testimone da Stefano Rossi, che ha guidato il Gruppo nell’ultimo biennio e che lascia anticipatamente l’incarico per avviare il percorso di candidatura alla

presidenza del Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia.

Il Consiglio Direttivo per il biennio 2025-2027 resterà composto da nove giovani imprenditori – tre donne e sei uomini – così suddivisi:

Presidente: Davide Nicoletti – Alfra Snc (Alimentari-Dolciari) – Persico Dosimo

Vicepresidente alla Crescita Professionale: Roberta Bittanti – I.N.T. Srl (Metalmeccanici-Siderurgici) – Castelverde

Vicepresidente con delega all’Education: Paride Spinelli – Ermes Srls (Servizi e Terziario ICT) – Crema

Vicepresidente con delega alle Pubbliche Relazioni: Andrea Sordi – Italsinergie Srl (Servizi e Terziario ICT) – Cremona

Consiglieri:

Guglielmo Auricchio – Gennaro Auricchio SpA (Alimentari-Dolciari) – Pieve San Giacomo

Anna Maria Danesi – Fornaci Laterizi Danesi SpA (Legno e Materiali per le Costruzioni) – Soncino // Beautycromia Srl (Chimico Farmaceutico) – Offanengo

Sara Guarneri – Eurotecno Srl (Energia, Trasporti e Logistica) – Castelverde

Andrea Prandelli – Atp Srl (Metalmeccanici-Siderurgici) – Spino d’Adda

Nicolò Tazzi – Indoor Snc (Legno e Materiali per le Costruzioni) – Crema

Le parole del nuovo Presidente:

«Questo incarico mi onora e cercherò di portarlo avanti al meglio, rafforzando quanto realizzato da Stefano Rossi e dalla squadra» – dichiara Nicoletti. – «Il Gruppo Giovani rappresenta per me una vera palestra di crescita: partecipare significa condividere idee, esperienze e competenze che nessuna scuola può trasmettere. Voglio consolidare quanto costruito e avviare nuovi progetti a beneficio del territorio. In questo momento delicato dobbiamo recuperare il senso del “sogno imprenditoriale”: creare qualcosa di nuovo e distintivo, mettendo al centro la persona e la sua realizzazione.

Coraggio, leadership, indipendenza di pensiero e amore per l’impresa: questi sono i valori che ci guideranno. Vogliamo essere una forza propulsiva e innovativa per l’economia e la società, puntando su cultura d’impresa, meritocrazia e collaborazione». Il primo appuntamento ufficiale della nuova presidenza sarà mercoledì 17 settembre alle ore 16.30 presso l’Associazione Industriali di Cremona, con la presentazione dei risultati di un’indagine condotta ‘dai Giovani per i giovani’ sul territorio relativa alle prospettive future e al mondo del lavoro.

Il passaggio di testimone

‘Lascio un Gruppo che mi ha dato tanto’ – afferma il presidente uscente Stefano Rossi. – ‘Abbiamo costruito una squadra solida, ampliato il numero di iscritti – oggi quasi 90, con una crescita di oltre 25 membri in due anni – e dato vita a progetti che hanno rafforzato il legame tra imprese, scuola, territorio e istituzioni. È arrivato il momento di chiudere un capitolo intenso e ricco di valori. Abbiamo seminato entusiasmo, innovazione e solidarietà, consapevoli che il futuro si costruisce insieme.

Voglio ringraziare di cuore per la fiducia, per l’energia messa al servizio del gruppo, per i momenti di confronto e per ogni idea condivisa—anche quelle più audaci. Un grazie a chi mi ha accompagnato, consigliato, ispirato in questa esperienza: il Consiglio Direttivo, i colleghi dei Gruppi lombardi, la mia Associazione, la struttura operativa e tutte le istituzioni che ci hanno ascoltato e supportato.

Saluto con gratitudine e anche un pizzico di emozione: l’esperienza come Presidente mi ha arricchito, mi ha dato visione e forza, ma soprattutto mi ha fatto capire che il vero valore di una leadership è saperla restituire a chi verrà dopo. Rimango a disposizione, più che mai, come compagno di cammino di chi proseguirà questa missione. Sono sicuro che Davide saprà fare la differenza traendo tutte le opportunità per far crescere ulteriormente il Gruppo. A lui il mio più sentito in bocca al lupo.

Curriculum Nicoletti

Nato a Cremona nel 1986, da sempre attivo nella realtà di famiglia Alfa Snc di Persico Dosimo, dopo la laurea in scienze politiche presso l’Università Cattolica di Milano, ha ricoperto in azienda ruoli di crescente responsabilità fino a diventare socio e responsabile commerciale. A fianco dell’attività lavorativa, da anni è impegnato in esperienze legate all’associazionismo sia di tipo filantropico che imprenditoriale. Sulla base di questa passione, forte delle competenze pregresse, si candida a Presidente per portare a termine il mandato intrapreso nel 2023 che si concluderà nel 2027.

I punti fermi del programma

L’importanza della crescita di un imprenditore giovane per l’impresa e per la società; coscienza di ruolo dell’imprenditore e dell’impresa; contributo fattivo alla società; il Gruppo come «palestra» associativa per imprenditori giovani che permette di esplorare le opportunità a disposizione; il Gruppo come squadra coesa di imprenditori che si sentano parte di un progetto comune; lo spirito associativo a servizio dell’Associazione.

Intanto mercoledì 17 settembre alle ore 16.30 si terrà in Associazione Industriali a Cremona in piazza Cadorna 6 l’evento di restituzione dell’indagine condotta sul territorio: ‘La transizione scuola-lavoro nell’epoca dell’incertezza: la sfida della Generazione Z cremonese’. L’appuntamento è aperto al pubblico, previa registrazione tramite l’indirizzo email ggi@assind.cr.it

