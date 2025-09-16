Ultime News

16 Set 2025 Giornata Nazionale contro la SLA
Il Comune si colora di verde
16 Set 2025 Rifiuti: da Aem a Lgh ad Aprica
Tutti i nodi in Vigilanza
16 Set 2025 Sanità, Piloni: "Il Nuovo Robbiani
ha bisogno di risposte"
16 Set 2025 Dote scuola: dal 23 settembre
presentazione delle domande
16 Set 2025 "Scatti di Luce”: due serate
tra fotografia e solidarietà
Video Pillole

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 16/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cure precoci e personalizzate grazie all’intelligenza artificiale
– Una campagna di telerilevamento aerospaziale a difesa del territorio
– L’hackathon di Vodafone+Fastweb premia i giovani innovatori
fsc/azn

© Riproduzione riservata
