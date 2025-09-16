Ultime News

16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del "Manin": nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
16 Set 2025 Arte cremonese in lutto: morta la
pittrice Vittoria Rossini Foderaro
16 Set 2025 Europarlamentari a Cingia de' Botti:
"Prendere esempio per nuova PAC"
Il fondo Azzurra Capital Investments entra nel capitale di Proger

MILANO (ITALPRESS) – Novità nel settore dell’ingegneria italiana. Il fondo Azzurra Capital Investments entra nel capitale di Proger S.p.A., società indipendente “no captive” di Engineering & Management in Italia. L’operazione – con una valorizzazione complessiva che attesta Proger a un Enterprise Value di 222,4 milioni di euro – è stata ufficializzata a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana.
