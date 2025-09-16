Luiss Green Mobility, Carisano “Conferma impegno sulla sostenibilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Luiss dieci anni fa con spirito rivoluzionario aveva già lanciato questo progetto di mobilità sostenibile. Parte adesso una nuova fase in cui la tecnologia è più avanzata e da continuità nell’impegno di Luiss nei confronti della sostenibilità”. Queste le parole di Rita Carisano, DG Luiss, a margine del lancio del nuovo servizio di mobilità elettrica – Luiss Green Mobility, in collaborazione con Renault, ACEA e A. Quantum. “Già da tempo abbiamo le navette che collegano le nostre sedi. Svolgiamo circa 100 corse al giorno. Abbiamo anche la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, dando a chi vive nel quartiere appoggio e sicurezza. Gli studenti ci scelgono anche perché sappiamo parlare alle loro sensibilità, ai temi della sostenibilità e del digitale, tenendoli vicini al flusso delle innovazioni della nostra società”.

