Mafie, Antoci “Puntiamo a reato associativo anche in Ue”





MESSINA (ITALPRESS) – “In questo momento il Pnrr rischia di diventare un bottino facile, capace di infliggere un danno così grave da riportarci indietro di trent’anni nella lotta alle mafie. Per questo bisogna alzare l’asticella, stare attenti, comprendere fino in fondo il valore della nostra esperienza”. Lo ha detto Giuseppe Antoci, presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo, a margine del convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. “Alcune norme – aggiunge – sono nate in Italia dal sacrificio e dal sangue: la nostra legislazione antimafia è la migliore d’Europa e del mondo, e deve continuare a essere un modello. Nella revisione della direttiva del 2008 dovrà necessariamente trovare spazio, finalmente, il reato associativo”.

