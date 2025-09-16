Una delegazione del Consiglio regionale della Lombardia ha visitato Taiwan con il supporto del Ministero degli Esteri Italiano. Tra i presenti, il Presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia, Marcello Ventura con i colleghi Ivan Rota, Giulio Gallera, Giovanni Francesco Malanchini e Diego Invernici. A Taiwan hanno incontrato numerose realtà locali per rafforzare la cooperazione nei settori economico-commerciale, tecnologico e culturale.

L’Italia è un partner importante per Taiwan e la visita rientra in una strategia più ampia di rafforzamento dei rapporti bilaterali. Durante gli incontri sono stati richiamati valori condivisi di democrazia e libertà. I consiglieri lombardi hanno incontrato i rappresentanti delle realtà economiche e le istituzioni di Taiwan per sostenere la crescita dei rapporti con le aziende lombarde.

“Direi che il bilancio è estremamente positivo”, dice Marcello Ventura, “abbiamo visto una nazione molto attiva dal punto di vista economico. Ha uno sviluppo incredibile sulla produzione di semiconduttori di cui abbiamo visitato la più grande fiera internazionale. Le capacità tecnologiche, intellettuali e di AI che ha Taiwan in questo momento sono fondamentali per lo sviluppo economico del mondo moderno. Al nostro ritorno insieme ai miei colleghi metteremo a punto alcune strategie per mantenere i rapporti e cercare di trovare collaborazioni utili alla nostra regione”.

I consiglieri hanno visitato anche il Museo Chimei di Tainan, noto per ospitare la più grande collezione di violini del mondo, tra i quali il violino “Ole Bull” del 1744 che si ritiene sia l’ultima opera di Guarneri del Gesù.

“Per noi rappresenta un grande motivo di orgoglio. Abbiamo visto preziosi Amati, Stradivari, Guarneri del Gesù. Tutte creazioni che arrivano da Cremona e sono state comprate da un magnate taiwanese che ha deciso di donarle al Museo Chimei prima della sua morte”.

La visita è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Console Riccardo Lin dell’Ufficio di Rappresentanze di Taiwan a Milano e dell‘Ambasciatore Marco Lombardi, capo dell’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale di Taipei.

“Moda, metallurgico, agroalimentare, manifatturiero, grandi opportunità per la regione Lombardia e Cremona a Taipei”, afferma Lombardi. “Grazie per questa importante missione e speriamo che ci siano dei seguiti in termini di cooperazione economiche molto concrete”.

Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata