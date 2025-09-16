Ultime News

16 Set 2025 80 volte Dario Cantarelli: al Filo
il libro intervista dell'attore
16 Set 2025 Davide Nicoletti nuovo presidente
dei Giovani Industriali di Cremona
16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del “Manin”: nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
Regionali, Irto “Confidiamo in un risultato straordinario”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo felici di aver trovato sette candidati e di aver fatto una coalizione larghissima come mai prima era avvenuta. Il Pd ha lavorato per unire in maniera larga. Per noi queste elezioni hanno uno straordinario valore perché ci portano già il risultato politico di aver messo insieme una coalizione larghissima. Confidiamo in un risultato straordinario. Ci prepariamo per il voto delle elezioni politiche con questo trend e questa positività”. Così Nicola Irto, senatore del Partito Democratico, in occasione dell’evento “Regioni al voto/ Scenari e prospettive politiche”, organizzato da Core, Youtrend e Italpress.

© Riproduzione riservata
