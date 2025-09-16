Ultime News

16 Set 2025 80 volte Dario Cantarelli: al Filo
il libro intervista dell'attore
16 Set 2025 Davide Nicoletti nuovo presidente
dei Giovani Industriali di Cremona
16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del “Manin”: nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
Video Pillole

Regionali, Pastorella “Programmi e candidati non in linea con Azione”

ROMA (ITALPRESS) – “Entrambi gli schieramenti hanno presentato candidati e programmi che non sono in linea con Azione e con l’idea riformista liberal-democratica che abbiamo non solo del Paese, ma anche del governo delle Regioni. Quindi, anche dove avevamo deciso preventivamente di sostenere un candidato buono, come ad esempio Giani, abbiamo dovuto fare marcia indietro soprattutto a causa del programma concordato con i 5 Stelle. E’ una presa di posizione con cognizione di causa basata su una valutazione dei candidati, degli schieramenti e soprattutto dei programmi”. Così Giulia Pastorella, deputata di Azione, in occasione dell’evento “Regioni al voto/Scenari e prospettive politiche”, organizzato da Core, Youtrend e Italpress.

