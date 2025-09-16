Regionali Veneto, Zaia “Il problema minore è fissare la data del voto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Se guardiamo al 23 novembre mancano più di due mesi, deciderò in base anche a tutte le scadenze che abbiamo. Si andrà poi verso la formulazione del decreto, il problema minore è quello di fissare il voto. Qualcuno vuol far passare l’idea che non si andrà a votare… L’ultima data utile sarà 23-24 novembre”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine di un punto stampa in merito alle elezioni regionali.

tvi/mca1

(Fonte video: Regione Veneto)