Resmini (a.Quantum) “Mobilità elettrica è una transizione inevitabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo credere nella mobilità elettrica, perché cambierà il nostro pianeta e il modo con il quale ci muoviamo. È una transizione inevitabile che sta accadendo per beneficio di tutti”. Lo ha detto Enrico Resmini, A.D. di a.Quantum, intervenuto al lancio del nuovo servizio di mobilità elettrica – Luiss Green Mobility. “L’elettrico sta diventando noto, comune, si vede nelle grandi città. Come A. Quantum abbiamo colto l’opportunità per fare un passo in avanti qui a Roma nella gestione delle infrastrutture integrate di mobilità”, ha aggiunto parlando della collaborazione con Luiss e Renault per questo servizio di mobilità a disposizione degli studenti e dei docenti: “Abbiamo installato le colonnine e messo a disposizione l’infrastruttura tecnologica sviluppata per gestire la flotta, quindi le auto prenotate dai ragazzi e il processing delle attività post utilizzo della flotta”.

