Terna, al via la posa del cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna





ROMA (ITALPRESS) – Terna e Nexans hanno avviato a Fiumetorto (PA) la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Una volta completato, il collegamento tra Sicilia e Sardegna stabilirà un primato mondiale, raggiungendo circa 2.150 metri sotto il livello del mare. “Procediamo, in linea con il nostro Piano Industriale, nella realizzazione di un’infrastruttura chiave per il sistema elettrico nazionale” ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, AD e DG di Terna.

mgg/gtr

