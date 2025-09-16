Ultime News

16 Set 2025 Giornata Nazionale contro la SLA
Il Comune si colora di verde
16 Set 2025 Rifiuti: da Aem a Lgh ad Aprica
Tutti i nodi in Vigilanza
16 Set 2025 Sanità, Piloni: "Il Nuovo Robbiani
ha bisogno di risposte"
16 Set 2025 Dote scuola: dal 23 settembre
presentazione delle domande
16 Set 2025 "Scatti di Luce”: due serate
tra fotografia e solidarietà
Video Pillole

Terna, al via la posa del cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna

ROMA (ITALPRESS) – Terna e Nexans hanno avviato a Fiumetorto (PA) la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Una volta completato, il collegamento tra Sicilia e Sardegna stabilirà un primato mondiale, raggiungendo circa 2.150 metri sotto il livello del mare. “Procediamo, in linea con il nostro Piano Industriale, nella realizzazione di un’infrastruttura chiave per il sistema elettrico nazionale” ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, AD e DG di Terna.
mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...