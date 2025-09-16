Tg Sport – 16/9/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Inter, serve la scossa in Champions League

– Ekuban risponde a Paz, pari anche tra Verona e Cremonese

– Non ce l’ha fatta Matteo Franzoso, si è spento lo sciatore azzurro

– Duplantis non si ferma più, 6,30 e quattordicesimo record

– Bargnani “l’Italia ha bisogno di eventi sportivi come la Supercoppa”

– Mattarella celebra il basket italiano “Vi aspetto ancora al Quirinale”

gsl

© Riproduzione riservata