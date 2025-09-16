Ultime News

16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del “Manin”: nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
16 Set 2025 Arte cremonese in lutto: morta la
pittrice Vittoria Rossini Foderaro
16 Set 2025 Europarlamentari a Cingia de' Botti:
"Prendere esempio per nuova PAC"
Video Pillole

Tg Sport – 16/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, serve la scossa in Champions League
– Ekuban risponde a Paz, pari anche tra Verona e Cremonese
– Non ce l’ha fatta Matteo Franzoso, si è spento lo sciatore azzurro
– Duplantis non si ferma più, 6,30 e quattordicesimo record
– Bargnani “l’Italia ha bisogno di eventi sportivi come la Supercoppa”
– Mattarella celebra il basket italiano “Vi aspetto ancora al Quirinale”
gsl

