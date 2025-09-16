Video Pillole
Tg Sport – 16/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, serve la scossa in Champions League
– Ekuban risponde a Paz, pari anche tra Verona e Cremonese
– Non ce l’ha fatta Matteo Franzoso, si è spento lo sciatore azzurro
– Duplantis non si ferma più, 6,30 e quattordicesimo record
– Bargnani “l’Italia ha bisogno di eventi sportivi come la Supercoppa”
– Mattarella celebra il basket italiano “Vi aspetto ancora al Quirinale”
