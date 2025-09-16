Ultime News

16 Set 2025 Giornata Nazionale contro la SLA
Il Comune si colora di verde
16 Set 2025 Rifiuti: da Aem a Lgh ad Aprica
Tutti i nodi in Vigilanza
16 Set 2025 Sanità, Piloni: "Il Nuovo Robbiani
ha bisogno di risposte"
16 Set 2025 Dote scuola: dal 23 settembre
presentazione delle domande
16 Set 2025 "Scatti di Luce”: due serate
tra fotografia e solidarietà
Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un drone russo ha colpito un palazzo a Kharkiv, in Ucraina. È stato colpito un edificio amministrativo di due piani nel quartiere Slobidskyi della città. L’attacco, secondo quanto riferito dalle autorità, ha danneggiato il tetto e un piano, provocando un incendio. Quattro persone hanno riportato ferite lievi.

(Fonte video: Canale Telegram Zelensky/ Official e Kharkiv Regional Military Administration)

