Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un drone russo ha colpito un palazzo a Kharkiv, in Ucraina. È stato colpito un edificio amministrativo di due piani nel quartiere Slobidskyi della città. L’attacco, secondo quanto riferito dalle autorità, ha danneggiato il tetto e un piano, provocando un incendio. Quattro persone hanno riportato ferite lievi.

mca1/gsl

(Fonte video: Canale Telegram Zelensky/ Official e Kharkiv Regional Military Administration)