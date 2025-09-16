Ultime News

16 Set 2025 Sale l'inflazione: boom per caffè,
tè e fornitura di acqua per la casa
16 Set 2025 Incidente sulla via Mantova,
tre feriti e lunghe code
16 Set 2025 Torna "Vivere in Salute",
la medicina in diretta su CR1
16 Set 2025 Omaggio all’artista Sergio Tarquinio
per il suo centesimo compleanno
16 Set 2025 Giornata sensibilizzazione overdose,
incontro informativo il 18 settembre
Utili farmaci contro obesità ma seguire stili di vita adeguati

MILANO (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni, soprattutto da quando nel 2019 una legge del parlamento italiano ha considerato l’obesità come una malattia cronica, l’approccio alla materia considera il paziente nella sua totalità: il punto non è semplicemente perdere peso, ma prevenire una serie di problematiche cardiovascolari metaboliche e non solo”. Così Gianluca Aimaretti, presidente della Società italiana di endocrinologia (Sie), intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
