Zaia”Accordo Leonardo-Isoclima dimostra crescita aerospazio in Veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Si cresce del 22% anche quest’anno col fatturato dell’industria dell’aerospazio in Veneto, oggi ne abbiamo la dimostrazione con Leonardo che firma il primo accordo nazionale con un’impresa veneta, Isoclima, che produce vetri per elicotteri civili, come Vigili del fuoco e 118. Sono prodotti altamente tecnologici”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della firma dell’accordo siglato alla sua presenza da Gian Piero Cutillo, MD Divisione Elicotteri Leonardo, e Liviana Forza, CEO di Isoclima.

(Fonte video: Regione Veneto)