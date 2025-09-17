Ultime News

17 Set 2025 Addio ad Elisa Valsecchi: venerdì
pomeriggio l'ultimo saluto
17 Set 2025 "Nuovi Angeli - Nuove Carte", al
via la personale di Omar Galliani
17 Set 2025 Curva Inter: l'ex capo ultrà si
autoaccusa di rapina nel cremasco
17 Set 2025 Scuola e volontariato: incontro
per i docenti il 22 settembre
17 Set 2025 La lite tra automobilisti
degenera in violenza: un ferito
Video Pillole

Agrifood Magazine – 17/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia leader Ue nella produzione di riso
– Spesa alimentare, torna la “carta dedicata a te”
– Made in Italy, macchine e filiere alimentari conquistano il mondo
– Gli italiani spendono meno per il cibo, agricoltura in crisi
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...