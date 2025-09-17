Video Pillole
Agrifood Magazine – 17/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia leader Ue nella produzione di riso
– Spesa alimentare, torna la “carta dedicata a te”
– Made in Italy, macchine e filiere alimentari conquistano il mondo
– Gli italiani spendono meno per il cibo, agricoltura in crisi
