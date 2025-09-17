Regione Lombardia sostiene la musica popolare. È stato pubblicato oggi, sulla piattaforma regionale Bandi e servizi, l’avviso per supportare le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. La dotazione finanziaria del bando regionale promosso dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, è di 750.000 euro. L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e identità delle comunità locali.

Un movimento importante, che a Cremona conta 10 bande, 450 soci, 258 musicisti, 263 allievi, 71 collaboratori, 123 eventi (47 concerti, 76 sfilate).

“Con la pubblicazione dell’avviso diamo forma concreta al sostegno dedicato alle bande musicali che avevamo annunciato, confermando la vicinanza al mondo della musica popolare inteso come patrimonio culturale e identitario” sottolinea l’assessore. “Bande, cori, fanfare e gruppi folk svolgono un ruolo fondamentale non solo nella salvaguardia delle tradizioni, ma anche nella coesione sociale e nella formazione dei giovani. Grazie a queste risorse, con il bando in apertura al 1° ottobre, valorizziamo l’impegno di queste realtà garantendo nuove opportunità di crescita e diffusione”.

Il bando (consultabile a questo link), gestito in collaborazione con Anci Lombardia, resterà aperto dal 1 al 15 ottobre 2025 mettendo a disposizione risorse a fondo perduto per coprire le spese sostenute da gruppi attivi sul territorio regionale.

Due le linee di intervento previste. La prima, con una dotazione finanziaria di 400.000 euro, è dedicata al sostegno di attività culturali come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. La seconda, per un totale di 350.000 euro, è riservata all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature, allestimenti.

“È una misura che va nella direzione di valorizzare il vasto mondo delle bande musicali e dei cori, che rappresentano un tessuto sociale vivo e radicato in tutta la Lombardia”, dichiara il presidente della IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione di Regione Lombardia, Marcello Ventura.

“Il nostro impegno è quello di supportare queste realtà non solo come espressione di tradizioni centenarie, ma anche come luoghi di aggregazione, di formazione e di crescita per i giovani. Promuovere la musica popolare significa investire nelle nostre comunità, nei valori che esse tramandano e in un settore che offre un contributo fondamentale alla vita dei nostri paesi e città. Ringrazio, in particolare l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso per l’impegno profuso, anche a tutela della tradizione musicale e delle identità culturali territoriali”.

“Come gruppo Pd ci siamo sempre battuti perché venisse riconosciuto e valorizzato il ruolo fondamentale di queste realtà, così importanti per la socialità culturale e per la ricostruzione dello spirito di comunità, in particolare nei territori più marginali e periferici. Finalmente, dopo anni di proposte, il sostegno diventa concreto” aggiunge il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni.

“Ora ci auguriamo che la partecipazione sia ampia e che queste risorse possano davvero aiutare a far vivere e crescere il grande patrimonio culturale rappresentato da bande, cori e gruppi folk in tutta la Lombardia. È un primo passo importante, che va consolidato con interventi strutturali e continuativi”.

