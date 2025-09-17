Da giovedì 18 settembre partono i lavori di asfaltatura in via Affaitati a Castelverde, che indicativamente saranno eseguiti dalle ore 7 alle ore 18.

Non ci saranno particolari ripercussioni sul traffico viabilistico, poiché sulla strada interessata dai lavori, sarà istituito il senso unico alternato, durante l’esecuzione giornaliera delle opere. Al termine di ogni giornata di lavoro, la strada sarà aperta in entrambi i sensi di marcia.

Si tratta di una riqualificazione che, sotto il profilo viabilistico, è rilevante, in quanto via Affaitati collega la frazione di Costa sant’Abramo con il capoluogo, è con la riqualificazione verrà facilitato il transito dei mezzi pesanti, provenienti da e verso la nuova tangenziale, inaugurata pochi mesi fa.

© Riproduzione riservata