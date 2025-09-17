Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 17/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “The Life of Chuck”, il nuovo film di Mike Flanagan
– “Honey Don’t!”, dark comedy di Ethan Coen
– “Duse”, il film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi
– “Sotto le nuvole”, il documentario di Gianfranco Rosi
