ari Vandeputte è stato uno dei grandi protagonisti della promozione ottenuta dalla Cremonese nella scorsa stagione. E al suo primo anno in Serie A si sta confermando uno dei pilastri della squadra grigiorossa. Nelle prime tre partite di campionato, infatti, mister Nicola lo ha sempre schierato titolare come mezzala sinistra a centrocampo. A 29 anni, dopo tante stagioni trascorse in C e in B, il belga si sta gustando in prima linea la massima serie del calcio italiano.

“La Serie A è una categoria molto intensa sotto l’aspetto fisico, tattico e mentale – ha commentato Vandeputte -. E’ un altro livello, ovviamente, rispetto a quello al quale io personalmente ero abituato. Mi sto adattando bene, mi trovo bene, però ovviamente c’è da stare sul pezzo sempre, ogni partita, ogni secondo, perché ogni errore può risultare fatale”.

Vandeputte ha spiegato come si trova nel ruolo che mister Nicola gli ha affidato a centrocampo: “Il mister mi chiede di essere decisivo, di voler incidere sempre, soprattutto quando si presenta l’opportunità giusta da sfruttare”.

Domenica arriva allo Zini il Parma e in palio ci saranno altri punti pesanti in ottica salvezza. “Sarà come tutte le partite di quest’anno – dice Vandeputte -. Tutte le gare saranno per noi importanti, tutte battaglie, perché abbiamo un obiettivo che è la salvezza e, ovviamente, vogliamo raggiungerlo il più presto possibile. Sarà una partita difficile, perché ovviamente loro avranno lo stesso obiettivo nostro. Quindi stiamo preparando questo match al massimo, nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto per le tre partite precedenti di campionato. Faremo anche lo stesso questa settimana per prepararci alla sfida contro il Parma”.

Mauro Maffezzoni

