17 Set 2025 In via Palestro la "catena di bici"
della Fiab. Tante auto irregolari
17 Set 2025 Capelletti: "Cantieri e traffico,
questa non è mobilità sostenibile"
17 Set 2025 Truffa online della vendita
di auto: denunciate due persone
17 Set 2025 Ruba bici da un condominio,
denunciato 25enne
17 Set 2025 Insulta Carabinieri durante
notifica provvedimento, denunciato
Da Egualia le prime linee guida per ESG “a misura di pharma”

ROMA (ITALPRESS) – Metà delle aziende associate a Egualia pubblica un report di sostenibilità, il 60% ha figure dedicate all’ESG e un quarto ha già integrato una strategia green nella pianificazione industriale. Risultati incoraggianti, ma con un limite: solo il 28% dei fornitori è dotato di un bilancio di sostenibilità. È a partire dal questi dati che hanno preso vita le “Linee guida per l’implementazione di pratiche di sostenibilità nella declinazione ESG”, presentate dall’associazione di categoria dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia.

