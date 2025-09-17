L’inizio di una nuova stagione autunnale nel segno delle porte aperte alle dimore storiche di Cremona e provincia: il circuito di Target Turismo ha infatti predisposto un ricchissimo fine settimana di possibilità per ammirare e visitare ville, palazzi e castelli di Cremona e del suo territorio.

Si comincia sabato 20 settembre con porte aperte per Villa Calciati Crotti, splendida dimora seicentesca a pochi chilometri da Cremona nel comune di Persico Dosimo, con visite guidate per ammirarne i suggestivi ambienti in partenza alle ore 15.00 e 16.30; nella città di Crema itinerario tutto speciale in occasione del Crema Beauty Days con “Crema Nobile”, una visita guidata del centro storico in partenza alle 14.30 alla scoperta dei palazzi cittadini attraverso i suoi nobili abitanti con l’ingresso a Palazzo Zurla de Poli.

Nella suggestiva atmosfera della sera nella medesima dimora “Notturno a Palazzo Zurla De Poli” apertura straordinaria della dimora cinquecentesca con visita guidata alle ore 21.00 accompagnata da una speciale animazione musicale.

Domenica 21 invece nuova giornata ricca di possibilità in tutto il territorio provinciale, sempre a Crema infatti un altro suggestivo itinerario alle 14.30 di “Crema Nobile” questa volta nel quartiere dell’antica Vicinia dei Terni, con approfondimenti su diverse importanti casate nobili cremasche per concludere con la visita di Palazzo Terni De Gregorj, gioiello del settecento cremasco, con i suoi sfarzosi ambienti interni.

Passando in territorio casalasco, invece, porte aperte a Castello Mina della Scala di Casteldidone, dimora nobiliare dal fascino immutato nei secoli e Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi, importante dimora dalla ricca storia e famosa nei secoli per il suo giardino all’inglese visitato nel tempo da importanti personaggi; per entrambi visite alle ore 15 e 16.30.

Nel capoluogo Casalmaggiore dopo il successo della scorsa domenica nuova possibilità per ammirare e scoprire la storia dello splendido Palazzo Abbaziale di Casalmaggiore con un inedito tour che comprende anche il vicino Duomo di Santo Stefano e ambienti come la cripta, le sacrestie e il coro, normalmente questi ultimi non accessibili e aperti per l’occasione, visite alle 15 e 16.30.

Il calendario completo è disponibile presso l’Infopoint di Piazza del Comune a Cremona.

© Riproduzione riservata