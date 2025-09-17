A poche settimane dall’inizio dei corsi uno dei partner Its Academy, Elcos, gruppo indipendente che progetta e produce in Italia sistemi per la generazione di energia elettrica (in emergenza, in autoproduzione, di cogenerazione) per tutto il mondo, si è resa disponibile ad accogliere alcuni dei futuri corsisti.

L’open day si è svolto presso l’azienda di Grumello Cremonese per una parte illustrativa dei corsi formativi e una visita all’azienda e alla produzione per rendere partecipi i ragazzi e mostrare la parte di tirocinio che li coinvolgerà personalmente per 600 ore nell’anno corrente di corso.

Apertura effettuata da Valentina Nucera, direttrice di Its Academy che ringrazia per l’ospitalità l’azienda, ma soprattutto Marta Rozzi e Diego Pea, responsabili dell’ufficio Hr e impiegati nella ricerca giornaliera di talenti da inserire nella propria azienda.

Dopo una breve illustrazione del percorso formativo e delle opportunità offerte ai corsisti, ha preso parola Diego Pea con una breve introduzione dell’azienda e che ha reso partecipi i ragazzi con un quiz sulle caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno.

La loro forza sta nell’avere un gruppo di lavoro composto da neodiplomati altamente informati sulle evoluzioni delle tecnologie e personale storico e di esperienza a supporto delle nuove leve.

La visita alla produzione è stata accompagnata dall’illustrazione del processo produttivo dalla carpenteria che crea l’involucro del generatore all’accoppiamento motore -alternatore, fino alla possibilità di customizzazione del prodotto grazie ad un team di tecnici altamente competenti e specializzati permette all’azienda di accontentare anche i clienti più esigenti.

L’esperienza è stata estremamente positiva e ha dato la possibilità ai futuri corsisti di capire come lavora e agisce una realtà produttiva attiva nei campi della meccanica, dell’elettronica e dell’informatica.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 353 4049577 oppure inviare una email a segreteria@itscremona.it

