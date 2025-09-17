Ultime News

17 Set 2025 Addio ad Elisa Valsecchi: venerdì
pomeriggio l'ultimo saluto
17 Set 2025 "Nuovi Angeli - Nuove Carte", al
via la personale di Omar Galliani
17 Set 2025 Curva Inter: l'ex capo ultrà si
autoaccusa di rapina nel cremasco
17 Set 2025 Scuola e volontariato: incontro
per i docenti il 22 settembre
17 Set 2025 La lite tra automobilisti
degenera in violenza: un ferito
FederlegnoArredo, Feltrin “Da 80 anni impegno per il Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – In questa giornata “ci viene riconosciuta la nostra storicità e la nostra partecipazione alla creazione del benessere dell’Italia, perché da ottant’anni la nostra filiera si è impegnata per creare il Made in Italy dei mobili italiani. È un riconoscimento che ci appaga e che ci dà coraggio per affrontare il futuro”. Così il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, in occasione della presentazione del francobollo e della mostra dedicata a FederlegnoArredo al Mimit.
