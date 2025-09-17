Ultime News

17 Set 2025 Bande, cori e gruppi folk:
da Regione 750mila euro
17 Set 2025 Elcos apre le porte ai futuri
studenti Its Academy Cremona
17 Set 2025 Caso Aprica, opposizione:
"Illegittima, chiedremo verifiche"
17 Set 2025 Cremo, Vandeputte: "Mi sto
adattando bene alla Serie A"
17 Set 2025 Giù dalla finestra della Rsa: "Non
fu suicidio, ma tentativo di fuga"
Fondazione Cariplo ospita Commissione Parlamento Ue su housing sociale

MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo ha ospitato a Milano un incontro tra la Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea e gli operatori che hanno a cuore questo tema. L’iniziativa si colloca all’interno di un’agenda più ampia e ambiziosa della Commissione, istituita il 18 dicembre 2024 dal Parlamento Europeo, con il mandato di elaborare proposte volte a garantire abitazioni dignitose, sostenibili e accessibili per tutti.

