Ultime News

17 Set 2025 La salute va in scena alle Colonie
Padane: sabato il primo Festival
17 Set 2025 CR1 svela il nuovo palinsesto:
serata speciale sul canale 19
17 Set 2025 La Liberazione nelle relazioni
dei sindaci: il volume di Corsini
17 Set 2025 Minori allontanati dallla famiglia,
contributi a 38 Comuni del territorio
17 Set 2025 Festa del Torrone, ambulanti
temono trasloco in viale Po
Video Pillole

Italjet, Dragster 700 TWIN debutta all’Autodromo di Imola

IMOLA (ITALPRESS) – Italjet ha scelto l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il lancio del nuovo Dragster 700 Twin, sviluppato presso il Centro Stile Italjet di Castel Guelfo di Bologna. Il cuore pulsante è un motore bicilindrico raffreddato a liquido da 692 centimetri cubici con una potenza di 68 cavalli a 8500 giri/minuto e una velocità massima di 190 km/h. Il cambio è manuale a 6 rapporti con frizione a bagno d’olio e trasmissione a catena.

mgg/alz

