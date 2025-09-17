Ultime News

Liste d’attesa, dall’Asp di Siracusa un piano per ridurre i tempi

SIRACUSA (ITALPRESS) – L’Asp di Siracusa ha predisposto un piano straordinario per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie le cui prenotazioni superano i tempi di garanzia.
Il progetto ha previsto l’attivazione di agende aggiuntive per le diverse branche dove più lunghi risultano ancora oggi i tempi di attesa e fasce orarie di servizio prolungate. Gli utenti interessati a partire da oggi riceveranno sms, e-mail e notifiche sull’App IO per facilitare la comunicazione e offrire la possibilità di anticipare le prenotazioni disponibili. In questo modo si intende ridurre le liste di attesa e garantire un accesso più rapido ai servizi sanitari. Nel messaggio saranno contenute tutte le informazioni necessarie e un link diretto al portale dedicato: https://porla-ws.asp.sr.it/campagna-info al quale l’utente dovrà accedere con un click.
