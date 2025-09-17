Ultime News

17 Set 2025 Dimore storiche cremonesi:
ville, palazzi e castelli aperti
17 Set 2025 Il Gipsy jazz approda al grande
festival internazionale
17 Set 2025 "Unboxing the Future": in scena le
sfide del territorio per i giovani
17 Set 2025 Campagna dell’Ulivo Unicef
Cna Cremona aderisce
17 Set 2025 "Oltre la Coda", al via
la settima stagione su CR1
Video Pillole

Milano-Cortina alle porte, cronoprogramma rispettato

ROMA (ITALPRESS) – Manca sempre meno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e l’attesa cresce sempre di più. Il 6 febbraio si apriranno ufficialmente i Giochi Invernali e per il comitato organizzatore ogni giorno diventa fondamentale per completare le opere e l’allestimento di un evento di tale portata. Il sesto meeting della Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CoCom) ha avuto esito positivo, con il cronoprogramma al momento rispettato nonostante le inevitabili difficoltà. Di certo, il fatto che i prossimi Giochi Invernali si disputino in più location non genera alcun timore sulla riuscita degli stessi, come ha sottolineato il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. La partecipazione di Israele e Palestina, ha precisato ancora Malagò, al momento non è in dubbio perché entrambi rispettano la Carta Olimpica.

mc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...