Video Pillole

‘Ndrangheta, sequestrati beni a narcotrafficante calabrese

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Firenze e Reggio Calabria, insieme allo Scico, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dalla Sezione misure di prevenzione della Corte d’Appello reggina che ha disposto l’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni e di quella patrimoniale relativamente a beni per un valore complessivamente stimato in circa 200 mila euro in capo ad un narcotrafficante e usuraio calabrese contiguo alla cosca della ‘Ndrangheta dei “Bellocco” di Rosarno. vbo/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

© Riproduzione riservata
