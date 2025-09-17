Settimana stagione di “Oltre La Coda” il programma dedicato al mondo degli animali targato CR1. Dal 17 Settembre 2025, tutti i mercoledì sera alle 20:30 insieme ad Alfonso Montefusco conduttore ed autore, conosceremo il meraviglioso mondo di cani, gatti e tanti altri animali con le piume, le antenne, le ali o le branchie, dai domestici ai più selvaggi o sconosciuti come nella rubrica “Ma che animale è”.

E con i “Mai visti in Tv”, una carrellata dei più divertenti e curiosi filmati trovati sui social, dove i protagonisti sono animali capaci di creare situazioni tragicomiche o far riflettere sulla grande capacità di trasmetterci emozioni. E poi le “Pillole di educazione cinofila” in compagnia di esperti per consigli su come gestire al meglio il miglior amico dell’umanità. Grande spazio naturalmente ad interviste a veterinari, addestratori, toelettatori e professionisti del settore Pet.

Ogni anno l’incremento di estimatori ed appassionati, che scelgono di condividere la propria vita con un animale è sempre maggiore, alimentando una filiera che muove un mercato da decine di miliardi in Europa.

Vi aspettiamo anche in streaming su www.cr.1 per gustarvi la diretta oppure rivedere le puntate già andate in onda.

