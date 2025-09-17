Ultime News

17 Set 2025 Bande, cori e gruppi folk:
da Regione 750mila euro
17 Set 2025 Elcos apre le porte ai futuri
studenti Its Academy Cremona
17 Set 2025 Caso Aprica, opposizione:
"Illegittima, chiedremo verifiche"
17 Set 2025 Cremo, Vandeputte: "Mi sto
adattando bene alla Serie A"
17 Set 2025 Giù dalla finestra della Rsa: "Non
fu suicidio, ma tentativo di fuga"
Video Pillole

PAC, Fontana “Riduzione risorse insostenibile per nostri agricoltori”

MILANO (ITALPRESS) – “No alla centralizzazione e un adeguamento delle risorse, perché ci sarebbe una riduzione che per noi sarebbe abbastanza insostenibile e soprattutto per i nostri agricoltori, credo sia opportuno che ci diano una mano a far cambiare opinione alla Commissione”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della visita della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

xh7/trl/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...