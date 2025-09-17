Peste suina, Beduschi “Soddisfatti per revoca restrizioni Ue”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti perché la PSA rappresentava un grosso problema soprattutto per le province di Pavia, di Lodi che sono state fortemente marginalizzate dal punto di vista commerciale. Le restrizioni hanno determinato anche un depauperamento anche del numero di allevamenti e grande sofferenza. Finalmente il grande lavoro che abbiamo svolto con la veterinaria regionale, con l’aiuto del commissario Filippini e del ministro che ci ha dato una mano, le risorse impiegate, l’attività di contenimento sui cinghiali e la bio sicurezza applicata hanno determinato una rapida soluzione di un quadro che sembrava molto preoccupante ma che ora volge al meglio. La battaglia non è finita, ma siamo fiduciosi. Questo è un passo che rende onore al lavoro fatto da tutti”. Così l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi a margine della visita a Palazzo Lombardia della commissione agricoltura del Parlamento europeo ha commentato la decisione della Commissione Europea di togliere le restrizioni per il contrasto alla diffusione della peste suina negli allevamenti.

