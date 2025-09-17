Regionali Lombardia, Fidanza “Io candidato? Il mio impegno è in UE”





MILANO (ITALPRESS) – “Io mi sono fortemente impegnato a sostenere la Lombardia da Bruxelles. Sono onorato per certi versi che si faccia il mio nome, ma per il resto considero tutto questo assolutamente prematuro. Io rimango fortemente impegnato a fare il lavoro per cui i cittadini mi hanno votato”. Lo ha dichiarato il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza a margine della visita a Palazzo Lombardia della commissione agricoltura dell’eurocamera alla domanda su una sua possibile candidatura alla guida della Regione Lombardia. E sui nomi di Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia come possibili governatori, ipotesi avanzata dal segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo, Fidanza ha risposto che “ci sono naturalmente profili autorevolissimi in tutto il centrodestra”. xh7/trl/mca3

© Riproduzione riservata