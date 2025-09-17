Ultime News

17 Set 2025 La salute va in scena alle Colonie
Padane: sabato il primo Festival
17 Set 2025 CR1 svela il nuovo palinsesto:
serata speciale sul canale 19
17 Set 2025 La Liberazione nelle relazioni
dei sindaci: il volume di Corsini
17 Set 2025 Minori allontanati dallla famiglia,
contributi a 38 Comuni del territorio
17 Set 2025 Festa del Torrone, ambulanti
temono trasloco in viale Po
Video Pillole

Tamajo “La digitalizzazione è sia il presente che il futuro”

PALERMO (ITALPRESS) – “La digitalizzazione non è soltanto il futuro, ma è già il presente”. Così l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna, durante l’incontro sugli Avvisi regionali di sostegno alle imprese per l’Innovazione digitale, promosso dal governo Schifani. “Il nostro compito è fare in modo che le imprese siciliane possano cogliere tutte le opportunità offerte dai nuovi strumenti – sottolinea -. Il nostro lavoro è accorciare le distanze tra le aziende e la Regione Siciliana, semplificando e velocizzando al massimo questo rapporto”. xd8/vbo/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...