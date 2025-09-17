Tamajo “La digitalizzazione è sia il presente che il futuro”





PALERMO (ITALPRESS) – “La digitalizzazione non è soltanto il futuro, ma è già il presente”. Così l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna, durante l’incontro sugli Avvisi regionali di sostegno alle imprese per l’Innovazione digitale, promosso dal governo Schifani. “Il nostro compito è fare in modo che le imprese siciliane possano cogliere tutte le opportunità offerte dai nuovi strumenti – sottolinea -. Il nostro lavoro è accorciare le distanze tra le aziende e la Regione Siciliana, semplificando e velocizzando al massimo questo rapporto”. xd8/vbo/mca2

