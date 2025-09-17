Ultime News

17 Set 2025 Bande, cori e gruppi folk:
da Regione 750mila euro
17 Set 2025 Elcos apre le porte ai futuri
studenti Its Academy Cremona
17 Set 2025 Caso Aprica, opposizione:
"Illegittima, chiedremo verifiche"
17 Set 2025 Cremo, Vandeputte: "Mi sto
adattando bene alla Serie A"
17 Set 2025 Giù dalla finestra della Rsa: "Non
fu suicidio, ma tentativo di fuga"
Tg Economia – 17/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cdp e Confindustria insieme per la crescita delle imprese
– Lavoro, dal 2022 al 2024 oltre 1700 accordi di contrattazione sociale
– Il fondo Azzurra Capital Investments entra nel capitale di Proger
